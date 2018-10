Vittorio Sgarbi nel calcio «Mi compro il Cervia»

Sport

CALCIO «Ho deciso di acquistare la squadra di calcio del Cervia». Con queste parole Vittorio Sgarbi annuncia, in un video pubblicato su Facebook, il suo ingresso nel mondo del calcio. «Giornata importante, sto per andare a Cesena dal mio amico Nerio Alessandri di Tecnogym perché voglio parlare con lui di una cosa che ho pensato», esordisce il noto critico d’arte e politico nel video in accappatoio accanto a una finestra che dà sul mare. «Volevo dare un segnale, volevo farlo con la Spal che però è in Serie A in una città marginale. Invece al centro del Mondo c'è la Romagna con Rimini e Riccione», prosegue.

Quindi l’annuncio: «Cervia. Campioni, ve lo ricordate? (il riferimento è al reality tv di qualche anni fa con protagonista Ciccio Graziani). Ho pensato che è giusto per dare un segno anche politico perchè diventi un’area più fertile». Sgarbi spiega quindi che vuole acquistare il Cervia con un gruppo di amici anche «come omaggio a mia madre. Noi compreremo il Cervia-Milano Marittima che alla Spal darà anche del filo da torcere».

LAPRESSE