Una Regione tutta rosa contro il tumore al seno

Fatti&Storie

Un palazzo della Regione Lazio tinto di rosa in nome della lotta al tumore al seno. Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) accompagna infatti il Mese Rosa con una campagna di sensibilizzazione, quest'anno con un messaggio 'doppio', grazie alla disponibilità di due testimonial d'eccezione: Filippa Lagerback e Federica Panicucci, due volti della tv impegnate nel ribadire l'importanza della prevenzione come un momento fondamentale e necessario di amore per la propria vita, come sottolinea anche l'hashtag della campagna #vivilrosa. A ricordare l'importanza della prevenzione saranno anche i monumenti italiani illuminati di rosa, grazie alla collaborazione con Anci. Il Colosseo di Roma sarà avvolto dalla luce, con una proiezione del logo Lilt grazie ad un importante contributo liberale erogato dalla Acea.

"Il merito della campagna Nastro Rosa di ottobre è quello di sensibilizzare le donne a conoscere le problematiche legate al tumore al seno. E, dopo 26 anni, a fronte di una incidenza del cancro al seno sempre in aumento, registriamo una sensibile diminuzione della mortalità", ha detto Francesco Schittulli, presidente di Lilt nazionale.