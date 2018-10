Olimpiadi 2026 Milano e Cortina candidate ufficiali

Fatti&Storie

Roma Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026 sarà quella di Milano-Cortina: l’annuncio ha suscitato la reazione di Torino, esclusa, che con il sindaco, Chiara Appendino, ha chiesto che si voti anche sulla candidatura della sua città. Il presidente Coni Malagò ha replicato che quella del Coni era una strada obbligata, «non c’erano alternative, in considerazione della posizione di Torino di sfilarsi dalla candidatura a tre, che io avevo auspicato fino all’ultimo potesse andare avanti».

Giovedì e venerdì a Buenos Aires si terrà la sessione del Cio in cui l’Italia ufficializzerà la propria candidatura per i Giochi del 2026. Poi il 26 ottobre è in programma il Consiglio nazionale del Coni dove si potrebbe anche votare sulle due candidature, Milano-Cortina e Torino: in ogni caso la riserva va sciolta entro novembre, quando sono in programma i primi incontri ufficiali con il Cio. Per l’11 gennaio 2019 si dovrà presentare il fascicolo della candidatura e la prima garanzia di base. La corsa si deciderà alla 134ma sessione del Cio.

Secondo Di Maio, però, Lombardia e Veneto, dovranno trovare da soli i quasi 400 milioni di euro necessari per organizzare i Giochi. Giovedì a Venezia ci sarà una riunione tra una delegazione del Coni e i rappresentati di Milano e Cortina per mettere a punto il progetto economico. Le rivali rimaste in campo sono Stoccolma, Calgary e Erzurum.