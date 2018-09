Stop degli Euro 3 Torino posticipa

Fatti&Storie

AMBEINTE C’è grande confusione sui blocchi al traffico per limitare lo smog. Lo stop alle auto più inquinanti, quelle di categoria Euro 3, parte lunedì in tutto il Nord Italia, tranne nel Torinese. Venerdì infatti si è deciso di rinviare tutto di una settimana perché la Regione Piemonte ha inserito alcune deroghe per esentare dal divieto alcune categorie, tra cui gli ambulanti, gli artigiani e chi vive o lavora in una zona non servita dai mezzi pubblici. «La Città di Torino con la Città Metropolitana e tutti i comuni del suo territorio si sono incontrati fin dall’anno scorso con numerosi tavoli di lavoro per concordare un insieme di provvedimenti che hanno dato origine a un documento condiviso già a luglio e comunicato ai cittadini - commenta l’assessore comunale all’ambiente Alberto Unia (M5s) -. Ora, la Regione, che ha partecipato a tutto il percorso di condivisione con la Città Metropolitana, non può uscire con una ordinanza così diversa un giorno prima dell’avvio delle limitazioni, quando tutti i comuni hanno già emesso le loro ordinanze». «Giovedì 4 ottobre torneremo a riunire il tavolo per arrivare tutti insieme all’adozione nei tempi tecnici possibili di atti univoci in ogni Comune», ha annunciato sabato sera il vicesindaco metropolitano Marco Marocco dopo un incontro sabato pomeriggio. Lo stop potrebbe partire quindi fra una settimana. ANDREA GIAMBARTOLOMEI