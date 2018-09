Roma, per Kolarov straordinari in vista

Sport

CALCIO Quanto può fare paura il Viktoria Plzen dopo che hai strapazzato la Lazio nel derby? Con le amnesie difensive della Roma è meglio non sottovalutare nessuno. Domani sera (stadio Olimpico, ore 21, diretta Sky) confermate le assenze di Pastore e di De Rossi alle prese con una infiammazione al ginocchio destro, potrebbe rivedersi dal primo minuto Ünder, che ha riposato nel derby. In difesa straordinari in vista per Kolarov (non al top per una frattura al dito): in caso di forfait del serbo sarebbe pronto a cambiare fascia Santon, mentre potrebbe esserci un cambio tra centrali con Marcano o Jesus pronti a rimpiazzare uno tra Fazio e Manolas.