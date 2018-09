Luca Parmitano al comando della ISS

Fatti&Storie

SPAZIO Si chiama “Beyond” (“Oltre”) la nuova missione spaziale guidata dall’astronauta Luca Parmitano, che sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale. Anche il logo della missione è un invito ad andare oltre. La missione sarà infatti rappresentata da un disco a forma di casco dove la Luna e Marte fanno da sfondo invitando a una esplorazione sempre più profonda dello Spazio. «Andiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per fare scienza che ci permette di creare nuove tecnologie che poi useremo per successive esplorazioni», magari verso la Luna o Marte, ha spiegato Parmitano che come comandante ha scelto il nome. Si partirà nel luglio 2019 insieme a un americano e un russo.