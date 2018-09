L'ora del derby romano Roma e Lazio, fuori i secondi

Sport

CALCIO La Lazio ha ingranato la quarta, la Roma si è rigenerata dopo una partenza horror con il brodino della vittoria contro il Frosinone: le due romane arrivano così al derby di sabato alle 15. Se la Lazio ha iniziato a muovere i primi passi verso la stracittadina nel centro sportivo di Formello, stessa cosa fa la Roma a Trigoria. Dopo la vittoria contro il Frosinone che gli ha permesso di respirare un pò, Di Francesco ha diretto l’allenamento anti-Lazio. In gruppo sia Florenzi che Dzeko, esclusi contro il Frosinone, che scenderanno in campo dal primo minuto contro i biancazzurri. Out rimane il solo Perotti per un problema al flessore.

La Lazio si è ritrovata appunto a Formello dopo la vittoria per 1-2 alla dacia Arena di Udine, svolgendo il classico risveglio muscolare con esercitazioni tecniche per i calciatori che non hanno preso parte alla gara di Udine oppure entrati a gara in corso, esercitazioni sui tiri verso la porta e partitella a campo ridotto, con il solito Immobile sugli scudi e Pedro Neto autore di due gol. Stefan Radu ha svolto l’intero allenamento in gruppo, il difensore romeno è oramai completamente recuperato e sarà a disposizione per la sfida contro la Roma.