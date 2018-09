Decreto Genova al Colle «Pochi soldi per il porto»

Fatti&Storie

ROMA Dopo giornate di polemiche, le 41 pagine del decreto Genova sono arrivate al Quirinale: il provvedimento ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato ed è passato alla firma del Capo dello Stato. Contiene anche interventi a favore dei terremotati di Ischia, il nuovo commissario per il terremoto in centro Italia e la reintroduzione, in deroga al Jobs Act, della cigs per cessazione di attività. Quanto alla ricostruzione dopo la tragedia del ponte, il provvedimento precisa che nel caso in cui Autostrade non pagasse o ritardasse le spese, sarà lo Stato ad anticiparle attingendo al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale (con 30 milioni l’anno per 12 anni).

Stanziamenti ridotti

Previsto un commissario straordinario in carica per un anno rinnovabile (che «opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale»), lo stanziamento di 23,5 milioni per la Liguria nel biennio 201-2019 e ribadita l’esclusione di Autostrade dalle opere di ricostruzione. Viene estesa l’area delle imprese che possono ottenere risarcimenti, mentre diminuisce la “zona franca” urbana. Malumori per la previsione di solo 30 milioni per il porto, infrastruttura primaria di Genova, rispetto ai 90 della prima stesura del decreto. E secondo le prime stime fatte a livello locale non saranno nemmeno 30 milioni, ma in realtà solo 17 perché gli altri 13 già erano destinati allo scalo del capoluogo ligure.

