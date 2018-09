Udinese-Lazio 1-2 Biancocelesti, ora il derby

Sport

CALCIO Non convince, soffre, ma vince. La Lazio, imbottita di seconde linee da Inzaghi nella logica del turnover ma soprattutto nella logica del derby, passa 2-1 a Udine in una partita complicata risolta nel secondo tempo grazie alla zampata di Acerbi e ad una prodezza di Correa. Quattro vittorie di fila, cinque considerando il successo in Europa League, sono il biglietto da visita con cui si presentano i biancocelesti alla stracittadina di sabato. La squadra di Inzaghi è stata capace di affondare il colpo nonostante l’avversario ostico e di soffrire nel momento di difficoltà, arrivato nel finale dopo l’eurogol di Nuytinck che ha riaperto i giochi. I ragazzi di Velazquez hanno offerto una prestazione gagliarda, giocando alla pari e reagendo al doppio svantaggio. E solo le parate di Strakosha, decisivo, hanno negato ai bianconeri un pareggio che sarebbe stato meritato.