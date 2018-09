Luis Alberto titolare in casa dell'Udinese

Sport

CALCIO Simone Inzaghi lo ripete come un mantra: «pensare prima all’Udinese (stasera al Friuli ore 21, ndr) e poi al derby». Ed ha ragione. Non fosse altro che per dare un seguito alle quattro vittorie consecutive tra coppa e campionato e, appunto, per arrivare nelle migliori condizioni psicologiche al derby di sabato. «Affrontiamo una squadra ostica, molto ben allenata, soprattutto molto fisica», avverte il tecnico, che però un pò al derby ci pensa ed infatti farà turnover: «Deciderò poche ore prima della partita. L’unica certezza è che giocherà titolare Luis Alberto, che domenica contro il Genoa è rimasto in panchina, per il resto vedrò».