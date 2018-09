Milan, i punti sono pochi ad Empoli vietato sbagliare

Sport

CALCIO Non tira una buona aria a Milanello: il pareggio acciuffato dall’Atalanta in extremis a San Siro fa male. Ed anche guardando il bottino di punti, il morale non migliora: i rossoneri hanno infatti raccolto appena cinque punti nelle prime quattro gare di campionato e vedono già le prime della classifica allontanarsi (Il Diavolo è a -10 dalla Juventus, ma con una partita in meno). Giovedì ad Empoli non sarà una partita facile (chiedere alla Lazio). Caldara lamenta sempre problemi alla schiena e potrebbe restare a Milano. In bilico anche Cutrone, per i soliti guai fisici, ed è difficile che Gattuso stravolga la formazione.