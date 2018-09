La Lazio vola ad Udine ma il pensiero è già al derby

Sport

CALCIO Inutile dire che la Lazio (ed i suoi tifosi, soprattutto), pensa già al derby di sabato pomeriggio contro una Roma quantomai in affanno. Eppure di mezzo, domani sera, c’è l’impegno in Friuli contro l’Udinese, squadra quantomai in forma in questo momento. Nel 3-5-1-1 di Simone Inzaghi tornerà dal primo minuto Luis Alberto, assente nel festival del gol contro il Genoa (4-1) dell’ex tecnico biancoceleste Davide Ballardini. Berisha ieri ha lavorato con il gruppo, mentre sono ancora fuori causa Radu e Luiz Felipe. Probabile un turnover importante proprio perché sabato pomeriggio c’è il derby contro la Roma e qualcuno tra i big potrebbe riposare, per esempio Lulic, Caceres e Lucas Leiva.