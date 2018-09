La Lazio vola Immobile rinnova

Sport

CALCIO Terza vittoria di fila in campionato per la Lazio che all’Olimpico, ieri pomeriggio, ha sconfitto per 4-1 il Genoa. Per i biancocelesti a segno Caicedo (che così si conferma, dopo la bella prestazione dell’altro giorno in Europa League, dove servì un assist d’oro per Luis Alberto) e Immobile nel primo tempo, Milinkovic-Savic e ancora Immobile nella ripresa. Proprio Immobile sfodera tutta la sua soddisfazione a fine gara a microfoni di Sky: «Per noi era una partita fondamentale, perché è vero che avevamo vinto tre partite, però non avevamo brillato come volevamo. Siamo stati bravi a entrare in campo concentrati, e a sbloccare subito il risultato».

Immobile, che fra l’altro ha confermato di annunciare a giorni il rinnovo («Ne sono orgoglioso»), tesse poi le lodi di Caicedo: «Avevamo già giocato io e lui, ci completiamo, siamo diversi. È ovvio che il mister deve fare delle scelte. Ovviamente, l’intesa con Luis Alberto è quella perfetta, perché abbiamo giocato più partite insieme. Però, Caicedo ha fatto una partita davvero straordinaria, come l’aveva fatta giovedì».

A segno per il Genoa, Piatek, che, giunto a quota 5, guida con Insigne la classifica dei marcatori.

