Il miglio di Roma Riecco la corsa della tradizione

Sport

PODISMO Sabato 22 settembre torna il "Miglio di Roma". Organizzata da ASD Atleticom, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo.

Giunta alla terza edizione (la 415esima del Palio dei Berberi), il Miglio di Roma è la gara di atletica su strada più importante in Italia sulla distanza dei 1.609 metri, è inserita nel calendario nazionale FIDAL, gode dei patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio ed è certificata FIDAL Silver Label. La manifestazione rientra nel programma della RunFest 2018, il grande evento della FIDAL dedicato al mondo dell’atletica di cui fa parte anche la Half Marathon Via Pacis che si correrà invece domenica 23 settembre.

ONE MILE MIND

Ancora una volta, per la terza edizione, il Miglio di Roma spalanca le proprie porte al mondo delle Università, quest’anno con un progetto innovativo dal titolo One Mile Minds, ideato con lo scopo di offrire ai giovani studenti un’occasione per dire la propria, di esprimersi e di analizzare le dinamiche del mondo sportivo in ottica innovativa. L’idea Factory pensata da Atleticom ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi alla pratica sportiva, intesa non solo come mera performance fisica, ma come veicolo di socializzazione ed aggregazione per i giovani. La missione è quella di “far esplodere le idee”, di diffondere e di fruire della cultura sportiva al fine di conoscerne le abitudini e di promuoverne nuovi stili di vita.

Sulla scia di importanti "think talk" presenti in Europa e nel mondo, One Mile Minds è un meeting con vocazione sportiva aperto al confronto di idee, alla presentazione di nuovi progetti, alla proposta di nuove soluzioni per implementare gli eventi sportivi e l’attività fisica (individuale e collettiva).

Tutti gli studenti dovranno presentare un progetto inerente ad uno dei seguenti temi: sport e comunicazione, sport e società, sport e psicologia, sport e riabilitazione, sport e innovazione. Ogni team avrà a disposizione 3 minuti, con la possibilità anche di utilizzare video. Al termine di ogni intervento, verranno riservati 5 minuti per possibili domande di approfondimento da parte della commissione e del pubblico. Sarà poi la commissione a stilare una classifica degli interventi e a premiare le Università che avranno presentato le idee più interessanti. Un riconoscimento ad honorem verrà consegnato anche all’Università rappresentata dai primi otto classificati. L’Ateneo avrà inoltre la possibilità di collaborare con l’organizzazione nell’individuare i temi del One Mile Mind 2019.

LASER RUN

In collaborazione con Nerone ASD, l’Atleticom ASD organizza sabato 22 la 1ª edizione del Laser Run di Roma, manifestazione di corsa su strada sulla distanza 4 X 400 mt. intervallata da 4 serie di Tiro con Pistola Laser. Si terrà un'esibizione di 8 donne e 8 uomini, tra cui alcuni dei nostri nazionali di Pentathlon moderno, che proprio in questi giorni stanno gareggiando ai campionati del mondo di Città del Messico. Il via alle ore 14.00.

IL MIGLIO: LA GARA

Poi naturalmente ci sarà la gara vera e propria, il Miglio, misura anglosassone per eccellenza, è legato indissolubilmente alla storia dell’atletica mondiale. La breve storia del Miglio di Roma ci racconta di gare appassionanti. Per questa terza edizione del Miglio di Roma, che si corre appena due settimane dopo il New York Mile, l’obiettivo è di abbassare il record della gara, con la speranza di ridurre il gap - al momento ancora notevole - rispetto ai tempi della più prestigiosa gara newyorkese e far diventare l’Atleticom Mile il Miglio su strada più veloce al mondo.

IL VILLAGGIO

Il Villaggio de Il Miglio di Roma sarà allestito in Piazza del Popolo e aprirà sabato 21 settembre dalle ore 14. Le premiazioni della gara sono previste dalle ore 19. Le iscrizioni alla gara, da effettuarsi online sul sito www.ilmigliodiroma.com, sono limitate: solo 1609 (tanti quanti i metri che compongono un miglio) i pettorali a disposizione degli atleti. I prezzi: 10 euro la quota di iscrizione, 8 euro a persona per gruppi di almeno 8 persone.