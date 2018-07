Taranto, duro il sindaco "Sceneggiata, non vado"

Fatti&Storie

Al Mise si torna a parlare di Ilva. Ma domani, attorno al tavolo non ci saranno soltanto Arcelor Mittal, che oltre un anno fa ha vinto la gara per l'Ilva, e i sindacati, ma una platea ben più ampia, che comprenderebbe addirittura associazioni e comitati locali. Oltre a Mittal, sindacati e commissari Ilva, ci saranno anche i sindaci delle città coinvolte, a partire da Taranto e Genova, i governatori di Puglia, Liguria e Piemonte, la Confindustria di Taranto e quella di Genova, l'Autorità portuale ligure, il prefetto di Taranto. Nell'incontro, Mittal dovrebbe illustrare agli interlocutori istituzionali e alle parti sociali i nuovi impegni assunti per l'Ilva sul doppio fronte ambientale e occupazionale. Tuttavia il vertice al Mise è preceduto dalle forti perplessità manifestate sia dal sindaco di Taranto che dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per finire a Confindustria Taranto, che hanno definito l'incontro di domani passerella e perdita di tempo.

Taranto, sindaco non va. Durissima la decisione del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che attacca duramente il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, per la gestione della vicenda, lo accusa di dilettantismo e annuncia che il Comune non parteciperà domani al tavolo del Mise, ritenuto una sceneggiata. Melucci, in una nota, contesta che il tavolo sia stato esteso "ad una serie di sigle pseudo associative e comitati, tra i quali si rinvengono quelle delle aggressioni in Prefettura nel giorno dell'ultimo tragico incidente nello stabilimento, sigle dunque spesso inclini al dileggio delle Istituzioni, sigle che hanno parte della responsabilità di aver lacerato la comunità ionica in questi anni. Il ministro - prosegue Melucci - ha perciò scelto i suoi interlocutori e ha tracciato definitivamente la linea dei lavori, contro ogni nostro ulteriore possibilismo. Il Comune di Taranto non parteciperà a nuove iniziative in questa forma. L'azienda e i commissari sanno dove trovare il Sindaco quando la legge della Repubblica italiana prevederà il suo coinvolgimento", ma il Comune di Taranto, assicura Melucci, "non si presterà a questo dilettantismo spaccone, che il ministro Di Maio ci spaccerà sicuramente per trasparenza e democrazia, ma in realtà è solo una sceneggiatura ben congegnata per coprire il vuoto di proposte e di coraggio".