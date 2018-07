Alisson vola via Destinazione Liverpool

Sport

CALCIO A furia di dire che non era arrivata alcuna offerta (copyright Monchi), l’offerta è arrivata. Per scritto. E Alisson è pronto a diventare un giocatore del Liverpool, che ha deciso di alzare l’offerta da 70 a 75 milioni: la Roma ha dato l’ok e ora il club inglese ha il permesso di accordarsi con il portiere, che firmerà un contratto da 5,5 milioni a stagione. Ieri, poco prima di prendere un volo a Ciampino, Alisson ha dichiarato a forzaroma.info: «Un saluto ai tifosi della Roma. Ora non posso dire di più». Probabili le visite entro sabato. La Roma ovviamente cerca il prossimo portiere titolare: il ballottaggio riguarderà Areola (Psg) e Robin Olsen (classe 1990, Copenaghen). Il primo ha 25 anni e il contratto in scadenza nel 2019: per 30 milioni si potrebbe prendere, comunque circa il doppio rispetto a quanto costerebbe Olsen. In lizza anche Jasper Cilessen, olandese del Barcellona.

MILAN. L’agente di Bonucci è volato a Parigi. Ore calde: oggi arriverà la decisione del Tas circa la possibile riammissione del Diavolo in Europa League, poi sabato si insedierà il nuovo cda. A quel punto Bonucci prenderà la propria decisione, sapendo che i francesi non avrebbero problemi ad accoglierlo. Su Donnarumma ci sarebbe invece il Chelsea: in entrata, con tutti i “se” e i “ma” del caso, si continua a lavorare per Morata o Higuain.

JUVENTUS. Il trasferimento di Rugani al Chelsea pare dietro l’angolo, gli inglesi sono pronti ad andare oltre gli iniziali 40 milioni proposti. Poi si penserà a Higuain, il quale però pretende una ricca buonuscita (6-7 milioni) per lasciare Torino. In entrata, pressoché sfumata la pista Godin: il difensore uruguaiano è pronto al rinnovo fino al 2021 con l’Atletico Madrid.

LAZIO. Prosegue la trattativa per fare arrivare il Papu Gomez, ma l’Atalanta non vuole meno di 15 milioni e Lotito non intende andare oltre i 10. Resta così caldo, in alternativa, il ritorno in Italia di Vazquez (oggi al Siviglia, prima al Palermo).

INTER. Spalletti è pronto al rinnovo del contratto fino al 2021. In difesa, l’obiettivo n°1 per l’esterno destro è il croato Vrsaljko: seguono Darmian (United, con la Juve interessata) e il 21enne tedesco Henrichs (Leverkusen).

TORO. Se parte Niang, tutto su Zaza (Valencia). In difesa, sondaggi per il terzino sinistro francese Roussillon (Montpellier), con Martella (Crotone) di rincalzo.

DOMENICO LATAGLIATA