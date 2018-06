Parnasi parla per 5 ore Dai pm anche domani

Fatti&Storie

Si è concluso a tarda sera ed è stato aggiornato a domani mattina l'interrogatorio-fiume di oltre cinque ore cui è stato sottoposto, nel carcere di Rebibbia, Luca Parnasi, l'ex amministratore unico dell'Eurnova arrestato il 13 giugno con l'accusa di essere a capo di un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie di reati contro la pubblica amministrazione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. L'imprenditore, assistito dagli avvocati Emilio Ricci e Giorgio Tamburrino, ha risposto alle domande del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del pm Barbara Zuin, affrontando anzitutto quanto gli è stato contestato nel capo di imputazione.

Finanziamenti alla politica. Ai pm che gli attribuiscono un ruolo di dominus del sodalizio criminoso, Parnasi ha fornito, facendo precisazioni laddove necessario, ogni tipo di spiegazione che necessiterà sicuramente di un un riscontro investigativo. Non è chiaro se già oggi con i magistrati sia stata affrontata la questione legata ai finanziamenti, leciti o illeciti, indirizzati a esponenti o a partiti politici o se l'argomento, in parte già accennato nell'ordinanza di custodia cautelare, sia stato solo sfiorato. Resta che le parti si rivedranno domani per portare a conclusione l'atto istruttorio e che il costruttore ha tutta l'intenzione di chiarire al più presto la propria posizione per porre fine alla sua detenzione in carcere.