Ballottaggi, affluenza in netto calo al 15,54%

Fatti&Storie

E' in calo l'affluenza alle urne per i Ballottaggi. Secondo il Viminale alle ore 12 aveva votato il 15,54% degli aventi diritto, a fronte del 19,31% al primo turno il 10 giugno scorso. Il dato del ministero dell'Interno è relativo a 67 dei 75 Comuni chiamati alle urne. Non vi sono infatti ricompresi gli 8 Comuni della Sicilia, dove l'affluenza viene rilevata in modo autonomo dalla Regione. Anche nell'isola l'affluenza delle ore 12 ai ballottaggi è in calo rispetto al primo turno. Il dato complessivo relativo agli 8 Comuni siciliani dove si vota e' dell11,45% a fronte del 17.63% del 10 giugno con una diminuzione del 6.18%.

Roma. Molto bassa l'affluenza anche al ballottaggio nel III Municipio di Roma Capitale. Il dato rilevato alle ore 12 nelle 183 sezioni è del 6,74%. Alla stessa ora al primo turno la partecipazione era stata dell'8,18%.

Fino alle 23. I seggi si sono aperti stamane alle 7 in 75 Comuni e nel III municipio di Roma Capitale. Sono chiamati alle urne oltre 2 milioni e 793 mila elettori. Il secondo turno si tiene in ben 14 dei 20 capoluoghi di provincia dove si era votato il 10 giugno ma nessun candidato aveva superato il quorum del 50% dei voti (il 40% secondo la legge elettorale siciliana). Si vota in Lombardia a Sondrio, in Liguria a Imperia, in Toscana a Massa, Pisa, e Siena, nelle Marche ad Ancona, unico capoluogo di Regione, in Umbria a Terni, nel Lazio a Viterbo, in Abruzzo a Teramo, in Puglia a Brindisi, in Campania ad Avellino, in Sicilia a Messina, Ragusa e Siracusa. Le operazioni di voto termineranno alle 23 e subito dopo comincerà lo scrutinio.