Domenica al voto per le Comunali

Fatti&Storie

Roma Domenica nuovo test elettorale per 6 milioni e 749 mila italiani, con eventuale ballottaggio il 24. Appuntamento con le amministrative in 7.995 sezioni di 761 Comuni. Urne aperte dalle 7 alle 23, portando la tessera elettorale. Si decide l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali mentre a Roma 291.000 cittadini saranno chiamati a riscrivere l’organigramma di due Municipi (il terzo e l’ottavo). Centonove i Comuni con oltre 15 mila abitanti, 20 i capoluoghi di provincia (tra cui Ancona, Avellino, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Siena, Siracusa, Sondrio, Terni e Viterbo). La Regione più coinvolta è la Sicilia, con 137 Comuni (di cui 5 capoluoghi) e un milione e 643 mila elettori: alle urne sono attesi anche 844 mila elettori nel Lazio (47 Comuni), 694 mila in Lombardia (102 Comuni), 108 mila in Piemonte (63 Comuni). In sette paesi (da nord a sud) non si è trovato nessuno disponibile a candidarsi alla poltrona di primo cittadino.

Nel Lazio su 47 comuni al voto (il 12,4%) l’unico capoluogo è Viterbo. La provincia col massimo numero di Comuni interessati è Roma, da Anzio, a Fiumicino, da Pomezia a Sacrofano a Velletri. In alcuni di questi casi- come nei Municipi 3 e 8 di Roma - si arriva la voto dopo crisi interne alle maggioranze a 5 stelle.

In Lombardia le sfide più delicate a Brescia e a Sondrio, ma ci sono anche Cinisello Balsamo (ormai una delle poche roccheforti rosse rimaste dopo la caduta di Sesto San Giovanni) e Bresso.

In Piemonte sotto osservazione Ivrea e Orbassano, nel Torinese.