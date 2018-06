Sette bimbi su dieci maltrattati in casa

Fatti&Storie

ROMA I bambini e le bambine sono maltrattati soprattutto nell’ambiente che più di tutti dovrebbe garantire loro sicurezza e protezione: la casa. Quasi il 70% dei bambini fra i 2 e i 14 anni ha vissuto episodi di violenza dentro le mura domestiche. È uno dei dati che emergono dalla ricerca presentata dal Cesvi per la campagna di sensibilizzazione #LiberiTutti. Tra le problematiche più allarmanti c’è l’abuso sessuale che nel 90% dei casi avviene in famiglia. C’è poi la pedopornografia online: sono sempre di più gli adulti che adescano i bambini attraverso i circa 25 mila siti web pedopornografici intorno ai quali c’è un enorme giro di affari. Ci sono poi la prostituzione minorile e il turismo sessuale, dove l’Italia detiene il primato di 80 mila viaggi ogni anno.

Il Sud è più violento

Il Cesvi ha elaborato anche un Indice regionale, dal quale emerge che le probabilità per i bambini di subire maltrattamenti sono più alte in Campania, Calabria e Sicilia; mentre il maggior benessere per l’infanzia è in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Viene auspicata una legge quadro nazionale con misure di prevenzione.

