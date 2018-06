Cecchinato è nella storia Batte Djokovic: è semifinale

Fatti&Storie

TENNIS Ha battuto un mostro. Impresa storica di Marco Cecchinato che vola in semifinale al Roland Garros. Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6. Cecchinato è l’ottavo italiano nella storia a centrare una semifinale a livello Slam. Alla seconda presenza nel tabellone principale del torneo parigino, quinta complessiva nei Major, dopo aver messo in fila il rumeno Marius Copil, l’argentino Marco Trungelliti, lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il belga David Goffin, Cecchinato ha sconfitto anche Djokovic, numero 22 della classifica mondiale e 20esimo favorito del seeding, nonché ex numero uno del mondo, vincitore al Roland Garros nel 2016 e finalista nel 2015, 2014 e 2012.

In semifinale l’azzurro sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 della classifica mondiale e settima testa di serie. L'austriaco, testa di serie n. 7 dello Slam parigino, ha battuto il tedesco Alexander Zverev, n umero 2 del seeding, in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 6-1 in poco più di un'ora e 50 minuti di gioco. Thiem si è così preso la rivincita su Zverev vendicando la sconfitta nella finale del Masters 1000 di Madrid.

Cecchinato è il primo italiano a raggiungere la semifinale Slam da 40 anni a questa parte: l'ultimo è stato Corrado Barazzutti al Roland Garros 1978, quando perse 6-0 6-1 6-0 contro Bjorn Borg. Nell'era Open solo Panatta (3 vole) e Corrado Barazzutti (2 volte) sono riusciti a raggiungere una semifinale Slam, sempre e solo a Parigi. Il che, è tutto dire sull'impresa di Marco.

«Non riesco a capire dove mi trovo...E' incredibile», ha detto il campione subito dopo aver messo ko un mostro sacro del tennis come Djokovic «il cuore mi batteva molto forte ma tutti i match point li ho giocati bene. Lui ha spinto, ha fatto una stop volley sulla linea, un dritto

sulla linea, e iniziavo a crederci meno, perché tante chance...alla fine ho giocato un grandissimo match point e mi batteva forte il cuore», ha aggiunto Cecchinato parlando ad Eurosport. «Ho iniziato il match convinto, non avevo niente da perdere, ho giocato un primo set molto aggressivo e da lì piano piano mi sentivo meglio in campo, ed ho iniziato a crederci. Non pensavo di fare questo match perché sono stato perfetto tranne il terzo set dove sono calato un pò, però ho spinto, sono stato aggressivo, convinto di poter vincere anche contro Novak Djokovic, sono stato un coraggioso», ha proseguito l’azzurro che è stato ora ripagato dei tanti sacrifici fatti. «Adesso è bellissimo, tornei indietro e rifarei tutto, tanto lavoro, tanti sacrifici, tanta professionalità e ora ho raggiunto la semifinale al Roland Garros, è incredibile».