L'impresa di Cecchinato vince e vola ai quarti

Sport

TENNIS Altra impresa di Marco Cecchinato al Roland Garros. L’azzurro, numero 72 del ranking mondiale, ha battuto in quattro set il belga David Goffin, numero 9 della classifica mondiale, qualificandosi per i quarti di finale, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-0, 6-3. Prossimo avversario di Cecchinato l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic, che ha regolato in tre set lo spagnolo Verdasco. Era dal 2011 che un tennista italiano non arrivava tra i migliori otto di questo torneo: allora fu Fabio Fognini, poi costretto da un infortunio a dare forfait contro Novak Djokovic. Dopo il primo titolo Atp conquistato a Budapest a fine aprile, il 25enne di Palermo ha centrato per la prima volta i quarti di uno Slam, nono azzurro in assoluto a riuscire in questa impresa.