Lazio, ansia per Immobile Inter, Gagliardini ancora ko

Sport

CALCIO Lazio in apprensione: dopo 18 giorni di sosta forzata ai box ieri a Formello Ciro Immobile è tornato in campo ed ha immediatamente rimediato un pestone durante la paritella con la primavera. Immobile che domenica, oltre al quarto posto con l’Inter si gioca con Icardi il titolo di capocannoniere, dovrebbe lo stesso farcela per l’Inter, anche se ieri ha dovuto abbandonare il campo. Le sue condizioni verranno monitorate ora per ora ma lo staff medico biancoceleste lancia segnali rassicuranti. Parolo invece ieri è rimasto seduto in panchina, Luis Alberto non si è visto. Inter: passo indietro nel recupero di Roberto Gagliardini, che ieri ha svolto solo la prima parte dell’allenamento con il gruppo, per poi continuare a parte. Lo ha detto Sky Sport, secondo cui le possibilità di vederlo in campo contro la Lazio sono sempre più ridotte.