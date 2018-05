Lazio-Inter l'ultimo round vale la stagione

Sport

CALCIO Il paradiso da una parte, il purgatorio dall’altra: Lazio-Inter (stadio Olimpico, domenica ore 20.45) sarà un bivio tra Europa che conta e l’oblìo di una stagione senza ribalta. In palio infatti ci sono anche i quaranta milioni che l’Uefa assegnerà alla squadra che andrà in Champions League, soldi necessari per cucirsi addosso il vestito del team competitivo. La Lazio ha due risultati su tre: l’Inter deve vincere per forza. A Formello ed Appiano Gentile, quindi, si lavora duro.

Qui Formello

La Lazio, apparsa stanca ultimamente, deve recuperare gli infortunati e raccogliere le energie per l’ultimo ostacolo. Il recupero di Luis Alberto resta difficilissimo. Lukaku fa progressi e sogna la panchina. Immobile tenta il miracolo: ieri ha lavorato a parte, Inzaghi è certo che domenica ci sarà.

Qui Appiano Gentile

La novità in casa Spalletti è che ieri ad Appiano si è rivisto in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio Roberto Gagliardini, ko dal 17 aprile. Se tutto andrà bene all’Olimpico dovrebbe tornare in coppia davanti alla difesa con Brozovic. Sarà con il 4-2-3-1, con Miranda al centro della difesa, Cancelo e D’Ambrosio sulle fasce e Skriniar centrale. Soliti tenori anche avanti: Candreva,Rafinha, Perisic ed Icardi.