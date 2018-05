Visite per Asamoah Poi la firma con l'Inter

Sport

CALCIO L’Inter non sa ancora se giocherà la Champions, l’anno prossimo: intanto però fa acquisti. Eccome. Ieri è arrivato per le visite mediche un “colpo” che potrebbe rivelarsi pesantissimo: Asamoah (le ha passate: a giorni la firma del contratto). L’esterno ghanese, “scaduto” perché a parametro zero, ha così definitivamente lasciato la Juve, nonostante un ottimo campionato e l’apprezzamento di Allegri.

E non solo: dall’Argentina è praticamente certo l’arrivo di Lautaro Martinez. A proposito di Champions, domenica sera, contro la Lazio, nello spareggio, l’Inter sarà al completo. La (quasi) certezza è arrivata dalla ripresa degli allenamenti di ieri, dove Gagliardini ha continuato il recupero (ma non è ancora in gruppo). Possibile che giochi in mediana con Brozovic. Davanti via libera al quartetto di Rafinha, Perisic, Candreva e Icardi.

METRO