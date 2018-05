Trenord-Fs, Fontana pronto a trattare

Fatti&Storie

TRASPORTI La proposta di Renato Mazzoncini, ad di Ferrovie dello Stato, per il miglioramento del servizio di Trenord «non è ancora arrivata, la leggeremo e valuteremo con attenzione, siamo pronti a tutto. L’importante è che si inverta la rotta». Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a quanti chiedevano lumi circa l’intervista rilasciata da Mazzoncini al “Corriere della Sera” nella quale l’ad si diceva pronto a investire su Trenord a fronte però di un cambio della governance.

Per il capo di Fs, precondizione per migliorare il servizio è investire su nuovi treni - ed Fs sarebbe pronta a farlo per circa 1,5 miliardi -, a patto che venga superata l’attuale governance duale (Fs e Pirellone sono soci al 50% della società). Mazzoncini inoltre prometteva di far pervenire al Pirellone una proposta concreta entro due settimane. Un’ipotesi che ieri Fontana non ha respinto: la Regione è pronta «a cedere o ad acquisire», o anche «a fare tutto da soli: cioè, o cediamo una partecipazione o acquisiamo tutto noi» ha spiegato. L’importante, per il Governatore, «è che il servizio migliori e che i cittadini non siano più in condizioni di viaggiare in modo, diciamo eufemisticamente, disagiato», ha concluso.

ANDREA SPARACIARI