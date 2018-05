Immobile migliora e punta i nerazzurri

Sport

CALCIO Una buona, incoraggiante notizia per la Lazio, in vista della sfida contro l’Inter di domenica sera. Ieri, giorno della ripresa degli allenamenti a Formello, Ciro Immobile, dopoun responso favorevole dell’ecografia, è tornato ad allenarsi con il pallone. Un po’ presto, ancora, per tornare veramente in gruppo, ma l’attaccante sembra proprio sulla buona strada. Ancora “indietro”, invece, Parolo, mentre Inzaghi dovrà sbrogliare (giocherà nell’11?) il “caso” del neo-interista De Vrij, la cui professionalità non è comunque mai stata messa in discussione.

Sempre a proposito di Immobile, ieri, altra buona notizia. Martedì, a Napoli, riceverà il riconoscimento di “giocatore dell’anno” dall’associazione allenatori.

