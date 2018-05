In aumento le spiagge premiate con bandiere blu

Fatti&Storie

ROMA In Italia aumenta il numero delle bandiere blu, il riconoscimento assegnato ogni anno alle spiagge con la migliore qualità del mare e del territorio dalla Foundation for environmental education, un’organizzazione non governativa e no-profit con sede in Danimarca. Se nel 2017 a essere premiati erano stati 163 comuni, ora il numero sale a 175, per un totale di 368 spiagge: i nuovi ingressi sono 12 e 4, invece, i fuoriusciti. Si tratta del 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. Salgono anche gli approdi turistici, toccando quota 70. Tra le regioni il primo posto spetta alla Liguria che rimane, come l’anno scorso, a 27 bandiere blu e guida la classifica nazionale.

La classifica del mare

Seguono la Toscana, con 19 località, e la Campania, che arriva a 18 con tre nuovi ingressi e supera le Marche (ferme a 16 bandiere, una in meno rispetto al 2017). La Puglia conquista tre nuovi vessilli e raggiunge quota 14, la Sardegna è presente con 13 località e due nuovi ingressi. L’Emilia Romagna aggiunge una bandiera andando a 7 e la Sicilia ne perde una scendendo a 6. La Basilicata va a 4 con due nuovi ingressi e il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 bandiere dell’anno precedente. Il Molise scende a una sola spiaggia premiata. L’Abruzzo va a quota 9 con l’ingresso di un lago, così come la Calabria che registra due nuovi ingressi. Il Veneto conferma le sue otto bandiere come il Lazio, con un comune uscito e una nuova entrata rappresentata da un lago.

Acqua pulita e turismo

Con un totale di 16 località aumentano le bandiere sui laghi. Oltre agli ingressi nel Lazio e in Abruzzo, il Piemonte conquista un vessillo andando a quota 3. Rimangono invariati il Trentino Alto Adige con 10 località e la Lombardia con una come lo scorso anno. I luoghi vengono selezionati da una giuria internazionale e poi votati da una giuria nazionale, dove la Fee collabora con associazioni ed enti locali. I 32 criteri del programma sono aggiornati periodicamente e riguardano - oltre la balneazione eccellente - anche la gestione del territorio e l’educazione ambientale messa in atto dai comuni per tutelare l’ambiente e promuovere una forma di turismo sostenibile. Tra i punti, la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazioni.

METRO