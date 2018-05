Eredità milionaria per il gatto Pilù

Fatti&Storie

VERONA Il felino veronese “Pilù” è tra i gatti più ricchi del mondo. Era un trovatello ed ora si ritrova ricco ereditiero. O meglio «legato», visto che la legge italiana - a differenza di quanto avviene in Francia, Usa e Germania - non permette di nominare eredi animali. A rendere nota la vicenda sono stati i legali della Fondazione risparmiatori, ai quali Cecilia Anna D., classe 1930, ex funzionaria della presidenza del Consiglio con ultima residenza a Verona, si era rivolta. La donna è venuta a mancare due settimane fa: era nubile e senza figli. Così ha incaricato i legali di usare il suo patrimonio - che ammonta a circa un milione e mezzo di euro - per le esigenze del gatto “Pilù”: spese veterinarie, mantenimento e ogni altra necessità certificata.

METRO