La terra trema ancora Spavento in Molise

Campobasso Torna a tremare la terra nel centro Italia: alle 11,48 una scossa di terremoto di magnitudo 4,3 è stata avvertita in Molise. Tanta paura, ma non si segnalano feriti, né danni di rilievo. Il sisma è stato avvertito distintamente a Termoli e su tutta la costa, ma anche in Abruzzo fino a Pescara e in alcune zone di confine con la Puglia, nel Foggiano. Per l’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia (Ingv), il sisma aveva una profondità di 31 chilometri ed epicentro nella zona di Acquaviva di Collecroce, paesino a una quarantina di chilometri da Campobasso. I Vigili del fuoco e la Protezione civile hanno avviato verifiche insieme alle forze dell’ordine anche nei comuni vicini come Palata, Castelmauro, Tavenna, San Felice del Molise e Guardialfiera, ma al momento non si segnalano danni di rilievo. Guardialfiera, in particolare ha una diga che si trova nel cratere del terremoto di San Giuliano di Puglia, passato tristemente alla storia per il crollo della scuola Jovine che provocò la morte di 27 bambini e della maestra. Tra le opere maggiormente sensibili allo scuotimento il bacino idrico della diga del Liscione sul Fiume Biferno ospita un lungo viadotto.

Poco dopo, alle 12,05, c’è stata una nuova scossa di 2,4 a Montecilfone sempre nella provincia di Campobasso.