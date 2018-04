Casellati non smuove né Salvini né Di Maio

Fatti&Storie

Roma I 5 Stelle non si smuovono dalle loro posizioni: Lega sì, Berlusconi no. «Venerdì - ha affermato Luigi Di Maio - il centrodestra sarà morto, e finalmente cominceremo a trattare. Salvini ha sette giorni per decidere». «Il centrodestra è unito e non si divide», ha detto Salvini, con i leghisti che insistono sul fatto che sono i 5 stelli a dover rinunciare al veto su Berlusconi e alla pretesa che Di Maio sia premier a ogni costo. Berlusconi dal canto suo ribadisce che Forza Italia non pone veti su nessuno. «Ma il veto su Berlusconi resta perché è un “delinquente naturale”», afferma il senatore M5S Gregorio De Falco.

Non è stata una giornata costruttiva per la presidente del Senato Elisabetta Casellati alla quale il presidente Mattarella ha affidato un mandato esplorativo con un compito insolitamente preciso e circoscritto: verificare entro venerdì se esistono le condizioni per un governo fra centrodestra e Lega. L’esito del primo giorno è negativo, oggi ci sarà un altro giro, dove però - per non lasciare dubbi - il centrodestra formerà una delegazione unitaria.

Se questo stallo non si dovesse sbloccare, è probabile che la palla passi al Partito democratico, il quale per il momento non partecipa ma sarà probabilmente chiamato presto a dire la sua. Dal PD sono arrivati segnali interpretati come aperture dai 5 Stelle, ma lo stesso PD nega. Intanto già si pensa a un successivo mandato esplorativo per l’alleanza M5S-PD affidato la presidente della Camera Roberto Fico, e l’ipotesi agita i pentastellati, per la rivalità di linea con Di Maio. Intanto domenica i vota in Molise.