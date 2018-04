Con Us+Them è Roger Waters show

Spettacoli

ROCK. Festa grande per i fan dei Pink Floyd e, in generale, per tutti gli amanti della buona musica. Perché domani e mercoledì al Mediolanum Forum d’Assago (ore 21, tutto esaurito) ritroveremo Roger Waters, una delle colonne dello storico gruppo inglese. Per l’occasione porterà il tour “Us + Them”, che nel titolo richiama un classico contenuto nel celebre album “The Dark Side Of The Moon”. E sarà un vero e proprio show, con effetti speciali da brivido e una scaletta di oltre 20 brani, fra cui classici come “Wish You Were Here”, “Another Brick In The Wall”, “Money” e la conclusiva “Comfortably Numb”, mescolati ai brani dell'ultimo cd solista “Is This the Life We Really Want?”. Nell’attesa ecco per stasera al Dal Verme il live dell’italo-inglese Jack Savoretti che presenterà in versione acustica i suoi successi. In apertura, il “cantaviatore” Enrico Giaretta. All’Auditorium Fondazione Cariplo sarà di scena Enzo Abitabile in “Acoustic World”, nell’ambito di una serata in favore dei bambini siriani in fuga dalla guerra, rifugiati in Libano e Kurdistan. L’artista napoletano alle 9.45 terrà all’Università Cattolica la lezione “Enzo Avitabile Music Life: la musica come messaggio sociale”. Al Legend, oggi e domani, si terranno le semifinali area Lombardia del concorso per gruppi emergenti Rock Targato Italia, mentre allo Spirit de Milan si esibirà Stef Burns, già chitarrista di Vasco Rossi.

DIEGO PERUGINI