Design week, si parte con più di 1300 eventi

La design week di sicuro ha già fatto felici i gestori di AirBnb che registrano il tutto esaurito e affitti schizzati del 75%. Ma già da oggi decine di inaugurazioni del Fuorisalone e da domani l’apertura del Salone del mobile a Rho fino al 22 aprile soddisferanno la sete di design e party di mezzo milione tra operatori e turisti attesi. Tutti i quartieri della città sono coinvolti nel 1300 eventi. A partire da piazza Duomo dove un’installazione supertecnologica permetterà di vivere le 4 stagioni in pochi minuti. Tra i principali appuntamenti la Notte Bianca del Design a Brera, venerdì, fino a tarda notte, poi Inhabits, la mostra di design e architettura che si svolgerà tra piazza Castello e Parco Sempione, le installazioni nei cortili dell’Università degli Studi di Milano, la mostra Design Museum 11 alla Triennale, per l’occasione aperta fino alle 22, e poi ancora il pranzo all’interno dell’Orto Botanico in Bovisa, nuovo distretto del Fuorisalone, il festival dello street food Eat Urban a Sant’Agostino e i tanti party ad ingresso gratuito che si svolgeranno in zona Tortona. Tra le novità Nolo, zona a nord di Loreto, al «FuturDome», in via Paisiello 6. Alcuni eventi saranno ospitate nel Palazzo Lombardia sede della Regione che per l’occasione aprirà al pubblico il belvedere.

Durante la design week saranno potenziati i mezzi Atm e anche Trenord offre formule vantaggiose.

Per orientarsi nello sterminato programma consultare fuorisalone.it