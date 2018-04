Scossa nel Maceratese e torna la grande paura

Fatti&Storie

MACERATA Il terremoto ha colpito nuovamente le Marche alle 5.11 dell’alba di martedì. Una scossa forte, di magnitudo 4.6, con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata e a 9 km di profondità, che è stata avvertita anche in Umbria, nel Lazio e in Abruzzo. Tanta la paura. In un Comune limitrofo all’epicentro, Pieve Torina, sei famiglie sono state sfollate per precauzione e le scuole sono state chiuse, mentre a Muccia è crollato il campanile della chiesa del ’600. Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha tenuto subito una riunione con i sindaci, il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, e la Commissaria straordinaria per la ricostruzione nelle zone terremotate, Paola De Micheli. «Ci sono dei danni, la scossa è stata forte e si è sentita molto più di altre di pari grado di qualche tempo fa - ha detto De Micheli - le zone più pericolose sono state perimetrate e alcuni edifici sono già stati messi in sicurezza».

Da rifare tutte le verifiche

«Gli edifici nuovi, come le scuole, non hanno subito danni - ha proseguito De Micheli - per sicurezza però è stato chiuso tutto. Abbiamo la necessità di riverificare tutti gli immobili che avevano danni lievi o non avevano danni. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 di agosto e sarà possibile prorogarlo ancora». Intanto l’incubo sisma ha risvegliato immediatamente il ricordo delle popolazioni dell’area e c’è polemica per alcuni danni registrati nelle casette post-sisma, dove alcuni pensili si sono sganciati dai binari.

«È uno strascico»

L’Ingv sta monitorando l’aumento di sismicità concentrato nel settore più settentrionale del sistema di faglie attivato nel 2016. Secondo gli esperti la zona interessata dai terremoti di questi giorni si è attivata a fine ottobre 2016, quando sono avvenuti alcuni dei più forti eventi sismici della sequenza (magnitudo 5.4, 5.9 e 6.5). Negli ultimi mesi del 2017 sono stati localizzati una media di 30-40 eventi al giorno. Ai primi di marzo 2018 la sismicità è aumentata e nei primi giorni di aprile ha superato i 140 eventi al giorno.

