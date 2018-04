Tra Di Maio e Salvini rivolano gli stracci

Fatti&Storie

ROMA Non sembra dare i frutti sperati la «pausa di riflessione» voluta dal presidente della Repubblica all’interno del percorso per arrivare a una maggioranza parlamentare. La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal M5S, infatti, sembra farsi ancor più in salita. Probabilmente anche per effetto degli irrigidimenti interni ai partiti in vista del test delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia di domenica 29 aprile. Così al moderato ottimismo espresso ieri mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato Luigi Di Maio ha risposto poco dopo via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’operazione è impossibile perchè della coalizione fa parte anche Forza Italia. «C’è lo 0% di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l’ammucchiata di centrodestra», ha scritto Di Maio nel suo post.

Botta e risposta

L’ultima parola è arrivata da Salvini: «Di Maio, in questo momento, mi interessa meno che zero». Poi il leader leghista ha argomentato: «Umiltà, coerenza, ascolto e buonsenso. Per governare occorrono queste doti. Con l’arroganza e l’egoismo non si costruisce nulla». Sul fronte Pd, Andrea Orlando - in vista dell’assemblea del partito in programma il 21 aprile - invita a «non temere l’incontro con il M5S», a patto che prima Di Maio «chiuda alla Lega».

METRO