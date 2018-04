Un giorno di sangue nelle strade lombarde

Fatti&Storie

Lombardia Cinque morti a colpi di arma da fuoco in poche ore in Lombardia.

Brescia

Il primo tragico episodio in provincia di Brescia. Cosimo Balsamo, 62 anni, originario di Brindisi, ha ucciso due uomini, ferito un’altra persona e alla fine si è suicidato. Alle 10.50 l’uomo, un pregiudicato trasferitosi da tempo nel bresciano, si è presentato ai cancelli di un capannone nella zona industriale di Flero ed è entrato, armato di un fucile a pompa e alcune pistole. Gridando «mi hai rovinato la vita» ha sparato a un imprenditore che in passato aveva avuto rapporti d’affari con lui. L’assassino è poi scappato con un Suv, ha percorso circa 50 chilometri, è arrivato a Carpaneda di Vobarno e lì, davanti alla sua abitazione, ha ucciso un altro imprenditore in affari con lo stesso Balsamo in passato. I due erano stati coimputati nel processo alla cosiddetta banda dei Tir che nei primi anni del 2000 derubava in tutto il Nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Balsamo nel 2009 è stato condannato, ha scontato il carcere, e si è visto anche privare dei suoi beni e di tutto il patrimonio. Proprio in quel processo, in quella condanna che aveva sempre ritenuto ingiusta va cercato il movente del duplice omicidio di oggi. Secondo gli investigatori voleva uccidere ancora, ma la corsa di Balsamo è finita ad Azzano Mella, dove, braccato dai carabinieri, si è rifugiato in un parcheggio di un supermercato e si è sparato. Balsamo,

Bergamo

È di due morti, un uomo e una donna, il bilancio della sparatoria avvenuta nel pomeriggio a Caravaggio, all’interno di una sala slot. Dopo la sparatoria l’omicida si è dato alla fuga ed è scattata la caccia all’uomo in tutta la zona di Bergamo. Gli inquirenti non escludono nessun movente, né il regolamento di conti né la pista passionale. Il killer sarebbe un pregiudicato con legami mafiosi appena uscito dal carcere, e la donna uccisa in passato avrebbe avuto con lui una relazione sentimentale.