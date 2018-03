Olimpiadi invernali 2026 Il Coni indica Milano e Torino

Fatti&Storie

GIOCHI OLIMPIC Il Coni candida Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Il Comitato olimpico nazionale ha inviato ieri al Cio la lettera, firmata dal presidente Giovanni Malagò, con la quale conferma di voler proseguire nella fase di dialogo per i Giochi, già avviata nei mesi scorsi, in seguito all’invito da parte del Cio ricevuto il 29 settembre. Nella missiva, il Coni spiega al Cio che sottoporrà al prossimo governo uno studio di fattibilità sulla candidatura. La decisione finale su quale città invitare ufficialmente come candidata spetterà al Cio. Si tratta del primo atto ufficiale del percorso che potrebbe riportare le Olimpiadi in Italia 20 anni dopo Torino 2006: ora restano da conoscere ancora le eventuali avversarie, da cui dipendono buona parte delle chance italiane. Ma sarà fondamentale pure il sostegno (e quindi i soldi) del futuro governo per la candidatura olimpica di Milano & Torino: senza di questo il progetto perderebbe inevitabilmente e subito la sua forza.

Anche le Dolomiti ci fanno un pensiero

Dopo l'annuncio del Coni è intervenuto anche il presidente del Veneto Luca Zaia: «La data per la presentazione delle manifestazioni d’interesse - ha detto il presidente - è il 31 marzo, e per quella data confermo che sarà presentata quella con Cortina capofila, del complesso Dolomiti-Unesco a ospitare le Olimpiadi invernali, a 70 anni dallo svolgimento del 1956, e nei termini concordati con i colleghi Presidenti del Trentino, Ugo Rossi, e dell’Alto Adige, Arno Kompatscher».