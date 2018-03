Panico in Lombardia per i boati degli aerei

Fatti&Storie

MILANO Paura per due forti boati a nord della Lombardia. Simili a violente esplosioni, hanno scatenato il panico da Varese a Milano fino ad Aosta. Centralini di 118 e 115 intasati e soprattuttosocial networkimpazziti. Ma il boom sonico nulla aveva a che fare con bombe o attacchi nucleari. Due caccia militari avevano superato il muro del suono per inseguire un Boeing 777 targato Air France che aveva perso il contatto radio con l’agenzia italiana di traffico aereo. Nel timore diundirottamento sono partiti da treviso gli Eurofighter, eil loro attraversamento del muro del suono è stato ulteriormente amplificato dalle condizioni meteto. Il volo di linea AF 671A era partito dall’isola di Réunion diretto all’aeroporto di Parigi Orly, dove poi è atterrato regolarmente, ma solo dopo aver compiuto un cerchio a 360 gradi nei cieli dell’Italia settentrionale per dimostrare di avere il controllo dell'aereo, eavendo ripristinato i contatti radio.