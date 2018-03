Dal 2014 a oggi nella sanità file più lunghe

Fatti&Storie

Roma I tempi di attesa per una visita specialistica nelle strutture sanitarie pubbliche sono aumentati di oltre 20 giorni dal 2014 al 2017. Lo rivela uno studio del Crea su 4 Regioni (Lombardia, Veneto, Lazio e Campania) commissionato dalla Fp Cgil. Oltre 90 giorni per una colonscopia. Poco meno per una visita oculistica. Per una visita ortopedica possono passare anche 50 e più giorni. Tre settimane, se va bene, per una Rx articolare. Sempre più lunghi i tempi di attesa per effettuare visite mediche nella sanità pubblica, con una media di 65 giorni, a fronte di un’offerta privata ben più rapida, circa 7 giorni di attesa per una visita, e costi sempre meno distanti tra pubblico e privato.

Lo studio prende a riferimento un arco temporale che va dal 2014 al 2017. Un’indagine effettuata su un campione di oltre 26 milioni di utenti, pari al 44% della popolazione totale, prendendo in considerazione esclusivamente le prestazioni mediche (11) senza esplicita indicazione di urgenza. Nel dettaglio, il primo dato evidente, relativo all'anno 2017, è che i tempi medi di attesa per effettuare una visita medica attraverso il Sistema Sanitario Nazionale sono nettamente maggiori rispetto a quelli dell’offerta privata. Un altro elementoè l’aumento dei tempi di attesa nell’arco degli anni: una visita oculistica nel pubblico richiedeva nel 2014 circa 61 giorni a fronte degli attuali 88, una visita ortopedica 36 contro i 56 di oggi. Per quanto riguarda i costi sostenuti dai pazienti, rilevati solo per intramoenia e privato a pagamento, dallo studio emerge che «essi risultano mediamente abbastanza consistenti ma in molti casi non molto distanti dal costo del ticket pagato nelle strutture pubbliche e private accreditate». Un aspetto interessante da notare è come i costi del privato talvolta siano persino inferiori a quelli dell’intramoenia.