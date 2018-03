Maltempo, in arrivo neve Temperature giù di 10°

Fatti&Storie

Come previsto è in arrivo freddo alimentato da venti dalla Russia. Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia: ci aspetta una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10° dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al centrosud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale. Le temperature si porteranno ben al di sotto delle medie del periodo, anche di oltre 8°.

Neve. Il calo delle temperature favorirà inoltre nevicate anche a bassa quota: domani deboli nevicate in collina al Nord ma a tratti misti a pioggia possibili anche in pianura sul Nordest, in particolare Emilia, Lombardia orientale, Veneto e coste friulane. Fiocchi non esclusi ancora a Bologna ma anche sulla costa veneziana settentrionale. Da martedì a giovedì il maltempo si concentrerà al centrosud liberando il Nord Italia, con neve in collina inizialmente al Centro, ma a tratti in pianura sulle interne marchigiane, poi anche al Sud.