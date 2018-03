Trombati e ripescati Il paracadute non è per tutti

Fatti&Storie

ROMA Per molti il “paracadute” del proporzionale non si è aperto, per altri è sfumata l’occasione unica “o la va o la spacca”. È lunga la lista di politici e personaggi destinati a restare senza seggio. Tra questi spiccano alcuni nomi. Come quello di Massimo D’Alema, ultimo nel collegio di Nardò in Puglia. Assente dal Parlamento dal 2013, l’ultima volta per propria scelta, fallisce il tentativo di ritornarci con Liberi e uguali. Lista che a Brescia “tradisce” anche le aspettative di Pippo Civati, fondatore di «Possibile». Tra i politici restano a casa per il centrosinistra Cesare Damiano, già ministro del Lavoro con Prodi (non eletto a Terni) e sul fronte opposto Raffaele Fitto, già governatore della Puglia e parlamentare di Forza Italia che non ha ottenuto abbastanza voti in Puglia. Out anche Roberto Formigoni e Claudio De Vicenti, già ministro per il Mezzogiorno.

Sport e spettacolo

Tentativo fallito per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, candidato con Fi nella lista proporzionale del Senato a Benevento. Il posto lo prende la moglie di Clemente Mastella. Tra gli sportivi fa flop anche l’olimpionico di nuoto Domenico Fioravanti, che correva con il M5S a Torino. Tra giornalismo e spettacolo restano fuori anche la iena Dino Giarrusso (candidato M5S alla Camera a Roma) e Francesca Barra, giornalista tv e scrittrice, compagna dell’attore Santamaria, candidata a Matera per il Pd.

Quelli che si sono salvati

Il proporzionale ha comunque salvato molti nomi usciti sconfitti dal confronto diretto nell’uninominale. Tra questi: Laura Boldrini, Pietro Grasso, Marco Minniti, Davide Faraone, Valeria Fedeli, Dario Franceschini, Roberta Pinotti, Pier Luigi Bersani, Vasco Errani, Debora Serracchiani, Lucia Annibali, Monica Cirinnà, Piero Fassino, Matteo Richetti, Luigi Zanda, Ettore Rosato, Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone e Gregorio De Falco.

