Fortissime nevicate e buriana in arrivo

Fatti&Storie

ROMA Fortissime nevicate sull’Appennino, dall’Emilia Romagna - con fiocchi anche a Bologna - passando per le Marche e l’Umbria. A seguire saranno investite anche Toscana, Abruzzo, Lazio e Molise con neve anche a soli 500 metri di quota. Nel fine settimana la situazione è destinata a cambiare perchè arriverà il “burian”, il vento siberiano che porterà il gelo. Le temperature saranno in picchiata in tutte le regioni, con residua neve debole ma diffusa in pianura su Piemonte, Lombardia, Liguria, moderata in Emilia Romagna. Da lunedì i termometri resteranno sottozero anche di giorno, mentre di notte si scenderà fino a meno 14 gradi in Pianura padana. Temperature diurne vicinissime allo zero anche al Centro. Infine da marzo giungerà una perturbazione atlantica che porterà neve copiosa nelle regioni del nord.

Quattro consigli contro il gelo

ABBIGLIAMENTO - La prima difesa dal gelo è nella corretta vestizione, per evitare gli sbalzi termici. Indumenti a strati sovrapposti e niente abbigliamento attillato. Da preferire materiali come cotone e lana, prestando particolare attenzione alla protezione di testa, mani e piedi minacciati dalla vasocostrizione periferica.

AUTO - Negli spostamenti in auto non aspettare a montare le catene quando si è già in condizioni di difficoltà. In generale la guida dovrà essere priva di scatti e quanto più fluida possibile. Bisogna sempre portare in auto cavi per collegarsi alla batteria di qualche altra vettura in caso di bisogno.

IMPIANTI - Particolare attenzione agli impianti tecnologici, come i contatori dell’acqua. È consigliato isolare termicamente lo sportello che li contiene e avvolgere con nastro di isolamento le tubazioni, i rubinetti e il contatore. Eventualmente lasciare aperto un rubinetto e fare scorrere un filo d’acqua.

ALIMENTAZIONE - Il freddo si combatte anche a tavola, consumando frutta e verdura (alimenti ricchi di vitamina E e betacarotene) per stimolare le difese immunitarie. Consigliati pasta, carne, legumi, latte e pesce per il giusto apporto di fibre e proteine. Bere liquidi come acqua o tisane. Banditi invece gli alcolici.

METRO