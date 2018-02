Mozione di sfiducia, cade anche il Municipio III

Fatti&Storie

Anche il terzo Municipio è caduto. "Con 13 voti favorevoli e 12 contrari passa la mozione di sfiducia contro la Giunta grillina, Roberta Capoccioni non è più Presidente del Municipio III - dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia del Municipio III - Per i cittadini di Montesacro finisce l'incubo dell'amministrazione pentastellata, un'amministrazione segnata dai veleni e dalle scorribande in seno alla maggioranza Capoccioni, un'amministrazione distante dai problemi del territorio e dal suo tessuto sociale". Il terzo municipio è nella zona nord est di Roma e conta circa 200mila abitanti.

La sfiducia. E' stata sfiduciata dopo una lunga giornata di dibattito in aula la presidente del Municipio III di Roma, Roberta Capoccioni, del M5S. La minisindaca della zona del Nomentano è caduta dopo che, nei mesi scorsi, 4 consiglieri municipali del Movimento hanno abbandonato il gruppo consiliare per divergenze interne. Si tratta del secondo presidente di Municipio a concludere il suo mandato prematuramente, dopo le dimissioni di Paolo Pace, che guidava il Municipio VIII, quello della Garbatella, che ha lasciato sempre per contrasti interni alla maggioranza.

Capoccioni. Di fatto, nel III Municipio dovrebbe verificarsi una sorta di continuità amministrativa anche perché, secondo quanto trapela da fonti della maggioranza capitolina, il compito di coordinare i rapporti tra Campidoglio e Municipio sarà affidato alla stessa presidente uscente, Roberta Capoccioni. Nelle scorse settimane, la sindaca Raggi ha ribadito la propria fiducia nei confronti della Capoccioni.

Il Pd. "A pochi giorni dal 4 marzo, il M5S crolla anche nel III municipio di Roma. Vogliono governare l'Italia, il Lazio e intanto a Roma crollano sotto il peso delle proprie incapacità e contraddizioni - scrive con un tweet il Pd romano - Da qui, dalla nostra città il monito all'Italia intera: fermiamoli!".