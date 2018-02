Lazio-Steaua Bucarest Inzaghi vuole la rimonta

Sport

CALCIO Missione: ribaltare l’1-0 patito contro la Steaua a Bucarest senza passare dai supplementari (perchè nel giro di pochi giorni ci sarà da affrontare il Sassuolo ed il Milan in semifinale di Coppa italia): servirà fare almeno un paio di gol e non subirne. È l’obiettivo della Lazio questa sera (ore 19.00, diretta Sky). «Cercherò di schierare la migliore formazione possibile- ha detto il tecnico Inzaghi - sono ancora in dubbio se far giocare da subito Anderson».