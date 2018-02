Gelo e grandi nevicate con fiocchi attesi a Roma

Fatti&Storie

ROMA Scoppia l’inverno sull’Italia. Una bassa pressione semi-stazionaria continua ad influenzare le regioni centro-meridionali, e nelle prossime ora anche il Nord Italia, con neve fino in pianura. Gli esperti annunciano una possibile nevicata sulla Capitale per lunedì 26. E avvertono che già oggi neve diffusa cadrà su gran parte dell’Emilia Romagna fino in pianura. Nevicherà a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza con accumuli fino a 25 centimetri. Possibile neve mista a pioggia o qualche ora di neve anche sul Veneto e sul resto della Pianura padana.

Arriva la buriana dalla Siberia

Venerdì altra giornata di neve copiosa sull’Emilia, nelle prime ore del mattino debole anche su gran parte della Valpadana. Neve a quote collinari in Toscana. Sempre venerdì maltempo intenso in arrivo su Sicilia, Calabria e poi Puglia. Nel weekend arriva poi il gelo siberiano di “Burian”. Da Domenica aria freddissima proveniente dalle steppe russe si riverserà sulle regioni settentrionali e poi centrali. Il “Burian” dilagherà su mezza Italia portando nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana. Nevicherà al Nord-ovest fino in pianura e ancora in Emilia Romagna. Possibile neve anche a Genova e su tutta la Liguria, Toscana e Umbria. A Roma pevisti -5 gradi di notte.

