Steaua-Lazio Inzaghi, molto turnover

Sport

CALCIO Il dopo-Napoli per la Lazio si chiama Steaua Bucarest, (Europa League, stasera alle 21.05 diretta Sky). «Siamo in un momento negativo e dobbiamo invertire la rotta- ha detto l’allenatore Simone Inzaghi -ho parlato con i ragazzi dei problemi, domani dovremo reagire». Ma non sarà facile, visto il turnover che i biancocelesti si preparano a fare : De Vrij, Marusic, Luis Alberto e Parolo sono rimasti a Roma. Felipe Anderson torna, ma partirà dalla panchina. Il clima sarà rovente, e la Steaua è squadra giovane e veloce: «sarà difficile», ha detto Inzaghi.