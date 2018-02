Biancocelesti nervosi prima del bigt match

Sport

CALCIO «Un confronto civile e naturale, al termine di una gara sfortunata come quella con il Genoa, all’interno dello spogliato è stato, romanzato e trasformato in una rissa che non c’è mai stata. Era giusto che l’allenatore esprimesse il proprio rammarico per l’andamento della partita e indicasse quelle che erano state le carenze. Parlare di scontro fisico è un’esagerazione che tengo assolutamente a smentire». Insomma Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, smentisce le indiscrezioni circa il presunto scontro tra Simone Inzaghi e Felipe Anderson. Resta però il fatto che il clima in casa Lazio non è dei più sereni in vista del big match col Napoli.

C.CR.