Milan, Berlusconi "ct" contro il modulo di Gattuso

Sport

CALCIO Il fortissimo nuotatore cinese Ning Zetao (sopra, nella foto), è stato ospite ieri a Milanello per la “Milan experience”. Sede, sguardo perso nelle sterminate bacheche, spogliatoi, incontro con il capitano, maglia: una giornata particolare per l’olimpionico cinese. Mentre i cinesi (i proprietari) tacciono, ieri ha parlato l’ex presidente Berlusconi, per “bacchettare Gattuso”: «Ho guardato la partita (Milan-Lazio, semifinale d’andata di Tim Cup, ndr) non c’è male, anche se dissento dal modulo a una sola punta che il Milan ha messo in campo l’anno scorso e anche quest’anno. Ho continuato a ripeterlo e non sono stato ascoltato. Credo che questo sia ancora il difetto di questa squadra». Colica renale, Ricardo Rodriguez salterà anche la gara di Udine.