Si chiudono le liste fra esclusi e new entry

Fatti&Storie

Roma È partito il countdown. Tra ieri e oggi vengono presentate nelle Corti di appello le liste dei candidati, un puzzle che per i partiti è stato difficile compilare. Nei prossimi giorni gli esami dei giuridici e amministrativi, poi parte ufficialmente la campagna elettorale. Ancora aperta la definizione della squadra del centrodestra. FI, Lega, FdI e Noi con l’Italia-Udc si stanno ancora accordando sul riparto dei collegi uninominali. Forza Italia schiererà uomini Fininvest come l’ex dg del Milan Galliani, giornalisti come Diaconale, Cangini e Mulè (ma non Sallusti), l’atleta paraolimpica Giusy Versace. Tra le curiosità, sembra che Antonio Razzi sarà ripescato nelle circoscrizioni estere. Con Noiconl’Italia l’ex campionessa olimpica di marcia Rigaudo e Lotito. La Lega non rinuncia a blindare Umberto Bossi. Ma scoppia il caso della sindaca leghista di Gazzada Schianno (Varese) che ha pesantemente offeso il Giorno della Memoria. Non casuale la dichiarazione di Salvini: «Onoro la memoria del passato, prego per i morti innocenti vittime di folli dittature, lavoro per costruire un futuro di pace, rispetto e felicità».

M5s ha rivelato altri nomi dei suoi uomini, tra cui l’olimpionico di nuoto Domenico Fioravanti, che si aggiunge a De Falco, Carelli, Paragone. In extremis la senatrice Bertorotta ha ritirato la candidatura perché indagata.

Pietro Grasso, leader di Leu, correrà a Palermo e Roma, Laura Boldrini a Milano. Con +Europa scende in campo l’ex Capo di Stato Maggiore della Difesa Vincenzo Camporini.

Il Pd ha pubblicato le sue liste. Con molte sorprese e molti scontenti. Ripescato il ministro De Vincenti. Restano fuori Realacci e La Torre. Fra le storie, quella della renziana Sara Manfuso, che ha rinunciato a correre nel Lazio perché sarebbe entrata in conflitto con il suo ex Alfredo D’Attorre, di Leu.

Presentate anche molte liste “minori”, da Casapound (in tutta Italia) a Potere al Popolo al Popolo della Famiglia.