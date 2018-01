Maltempo, due morti per le bufere di vento

Fatti&Storie

ROMA È di due morti e una dozzina di feriti il bilancio dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia con raffiche di vento che in Piemonte hanno raggiunto i 200 km/h. Il corpo di un 60enne è stato recuperato in un bosco di Lusiana, nel vicentino, dove è stato schiacciato da un albero che stava cercando di tagliare. La seconda vittima si è registrata in provincia di Crotone, dove ha imperversato una tromba d’aria: a Mesoraca un uomo è caduto dal tetto della sua abitazione dove si era arrampicato per verificarne le condizioni. In queste ore il nostro Paese è terra di confine tra il forte flusso perturbato nordatlantico e l’alta pressione delle Azzorre, spiegano gli esperti, e tra queste due figure atmosferiche scorrono impetuosi venti dapprima di ponente e poi di maestrale.

Fortissime mareggiate

Dal Nord al Sud tutte le regioni sono state colpite, con nevicate in quota e fortissime mareggiate sulle coste che hanno fermato i collegamenti con le isole minori (sommerse le vie di Ischia Ponte). A Roma due feriti, dei quali uno grave, per auto colpite da alberi caduti. Il primo episodio in via Gelsomini, con cinque auto danneggiate, il secondo ad Acilia. Una 17enne è stata colpita alla testa da una tegola caduta dal liceo Virgilio. Una donna ferita - dopo che la sua auto è stata colpita da un pino - anche nel comune di Portoferraio sull’isola d’Elba. A Palermo treni fermi per ore per una lamiera trasportata sui cavi dal forte vento.

METRO